Homem detido em Trancoso por violência física e psicológica sobre a mulher

A GNR deteve um homem de 48 anos, em Trancoso, suspeito de exercer violência física e psicológica sobre a companheira, de 38 anos.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, o indivíduo foi detido na segunda-feira pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE). «No âmbito de uma investigação relacionada com o crime de violência doméstica, foi possível apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a sua companheira, o que culminou no cumprimento de um mandado de detenção», refere a GNR em comunicado.

O detido foi presente ao Tribunal de Trancoso que lhe aplicou as medidas de coação de proibição de contacto com a vítima «por qualquer meio» e a proibição de aproximação a menos de 500 metros da vítima e da sua residência, medida controlada através de pulseira eletrónica. O suspeito ficou ainda obrigado a frequentar um programa de recuperação de dependência de álcool e de apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência.