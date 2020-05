GNR entregou 2.900 peças de roupa e vestuário a lojas sociais do distrito

O Comando Territorial da GNR da Guarda entregou na semana passada 2.900 peças de vestuário e calçado, perdidos a favor do Estado, a 15 lojas e instituições sociais do distrito.

O material foi apreendido em ações de fiscalização e vai ser distribuído por famílias carenciadas, sendo que cada entidade recebeu 193 peças de calçado e vestuário. Foram contempladas as lojas sociais dos municípios de Aguiar da Beira, Almeida, Sabugal, Manteigas, Mêda, Trancoso, Celorico da Beira, Pinhel, Fornos de Algodres, Gouveia e Vila Nova de Foz Côa, bem como da Fundação João Bento Raimundo, da Junta de Freguesia da Guarda, da Fundação D. Ana Paula (Figueira de Castelo Rodrigo) e da Escola Evaristo Nogueira (Seia). Para a GNR, esta entrega assume «especial relevância, uma vez que na área de responsabilidade do Comando Territorial da Guarda verifica-se o aumento das dificuldades junto da população mais desfavorecida, provocadas pela situação de pandemia que se vive».