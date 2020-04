Lídia Monteiro é a nova vogal não executiva da Côa Parque

Lídia Monteiro, do Turismo de Portugal, foi nomeada pelo Ministério da Cultura vogal não executiva do conselho diretivo da Fundação Côa Parque. A diretora coordenadora daquele organismo vai substituir Nuno Fazenda.

A designação foi publicada esta segunda-feira em “Diário da República”. Lídia Monteiro é licenciada em Engenharia Agrícola pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e foi diretora de comunicação do Turismo de Portugal. Segundo a nota curricular publicada, a nova vogal não executiva da Côa Parque lidera o Departamento de Comunicação e Marketing Digital, o Departamento de Marketing Territorial e Negócios, a Equipa Multidisciplinar de Meetings & Incentives e a Equipa Multidisciplinar de Trade Marketing do Turismo de Portugal. A Côa Parque é presidida por Bruno Navarro e é responsável pela gestão do Museu do Côa e do Parque Arqueológico do Vale do Côa, onde há mais de mil rochas com gravuras rupestres classificadas Património da Humanidade pela UNESCO em 1998.