Subiu para 15 mortes no distrito da Guarda por Covid-19

De acordo com o Relatório epidemiológico da ULS Guarda, subiu para 15 o número de óbitos por Covid-19 na sua área de intervenção (todo o distrito da Guarda menos o concelho de Aguiar da Beira. Recorde-se que, até ontem, o número de mortes tinha estabilizado nos 14. O último óbito registado pela ULS Guarda é a oitava morte no concelho de Vila Nova de Foz Côa.

Com 220 casos de infetados registados, neste momento há 16 pessoas internadas no Hospital da Guarda, menos duas que no dia anterior, uma delas na Unidade de Cuidados Intensivos. De registar ainda que há 118 casos recuperados no distrito (mais 19 que no dia anterior).