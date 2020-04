Foz Côa aprova pacote de apoio à economia local

O município de Vila Nova de Foz Côa aprovou ontem um conjunto de medidas num montante de 180 mil euros para apoiar a economia local em tempo de pandemia de covid-19.

Para a autarquia, presidida pelo social-democrata Gustavo Duarte, o apoio agora aprovado terá como destinatários as Juntas de Freguesia do concelho, as IPSS, os Bombeiros Voluntários, a delegação local da Cruz Vermelha e a Unidade de Cuidados Continuados de Freixo de Numão, entidades que têm estado linha da frente do combate ao Covid-19.

Para o município, «além das medidas já implementadas, foi aprovado um conjunto de medidas de apoio e incentivos à economia local no âmbito da Covid-19, cujo valor ascende a cerca de 180 mil euros».

Neste pacote de medidas agora aprovadas estão incluídas a Isenção total da fatura de água dos meses de março, abril e maio de 2020 aos consumidores domésticos que apenas apresentem consumos no 1º escalão. Isenção total da fatura de água dos meses de março, abril e maio de 2020 a todas as Instituições Públicas de Solidariedade Social (IPSS). Junta-se também a isenção total da fatura de água dos meses de março, abril e maio de 2020 a todos os consumidores comerciais e industriais que se encontrem encerrados ou em serviços mínimos, a requerimento destes. Haverá descontos de 30% na fatura da água dos meses de março, abril e maio de 2020 a todos os consumidores que apresentem consumos iguais ou superiores ao 2º escalão.

Outras das medidas anunciadas passa pela isenção das taxas de ocupação da via pública, tais como esplanadas, obras e exposição de material até 31 de dezembro de 2020 e a não cobrança das taxas sobre loteamentos e obras até final de 31 de dezembro.

Está igualmente garantido o não pagamento das taxas sobre feiras e mercados até 31 de dezembro de 2020 (os munícipes que tenham pago a taxa anual, podem solicitar o reembolso de 8 meses).

Segundo a publicação nas redes sociais pelo município de Vila Nova de Foz Côa, aquele concelho registava até ontem às 19h00 92 casos positivos para covid-19 e 44 casos recuperados. Há ainda o registo de sete mortes provocadas pelo novo coronavírus.