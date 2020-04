A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda está acreditada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para formação em Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa (SBV-DAE). «Com esta acreditação, a ULS da Guarda fica capacitada para dar formação acreditada em SBV-DAE de acordo com as normas e preceitos do INEM», destaca a instituição em comunicado.