Senense Jorge Brito é vice de Isabel Damasceno

Isabel Damasceno, atual presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), vai continuar no cargo após ser eleita na semana passada com 1.909 votos dos 2.420 eleitos locais que foram votar.

De acordo com a informação divulgada pela Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), nas eleições de dia 13 registaram-se 416 votos brancos e 95 nulos. O colégio eleitoral deste sufrágio era composto por 2.836 presidentes de Câmara, vereadores e deputados municipais da região Centro. Foi a primeira vez que os responsáveis máximos das Comissões de Coordenação foram eleitos. O senense Jorge Brito, antigo vereador da Câmara de Seia e atual secretário executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, foi eleito vice-presidente com 70 votos entre os 77 presidentes de Câmara – registaram-se quatro votos brancos e três nulos. O outro vice foi nomeado pelo Governo e é Eduardo Castro, atual vice-reitor da Universidade de Aveiro.

Apesar de ser formalmente uma eleição, o nome de Isabel Damasceno resultou de um acordo entre o Governo e o líder da oposição, Rui Rio. O mandato é de cinco anos, para que os eleitos possam acompanhar as negociações dos fundos estruturais que estão a decorrer com Bruxelas. A presidente reeleita é economista, tem 64 anos e foi presidente (PSD) da Câmara de Leiria entre 1998 e 2009, tendo assumido o cargo no início do ano após Ana Abrunhosa integrar o atual Governo como ministra da Coesão Territorial.