Câmara de Pinhel suspende realização da feira anual de Todos os Santos

A Câmara de Pinhel decidiu suspender a realização da feira anual de Todos os Santos na “cidade-falcão”, que teria lugar a 1 de novembro.

Trata-se de uma das maiores feiras de Pinhel, que «atrai pessoas de todo o concelho e arredores», refere a edilidade, que justifica a decisão com «a evolução da situação epidemiológica que se faz sentir no país, mas em particular no município».

Na nota informativa divulgada no site da autarquia apela-se ainda «à melhor compreensão de todos, nomeadamente dos muitos feirantes que habitualmente participam nas feiras» da cidade.