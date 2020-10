Futebol Distrital: Seniores começam a 14 e 15 de novembro

Já está definido o calendário dos campeonatos seniores de futebol e futsal da Associação de Futebol da Guarda, cujo sorteio decorreu na semana passada.

O Distrital de futebol terá 22 equipas, divididas por três séries, e a primeira jornada está agendada para 15 de novembro com os jogos Foz Côa-Aguiar da Beira, Sp. Mêda-Trancoso e Vila Franca das Naves-Freixo de Numão no Grupo A. Folga a UD Os Pinhelenses. No Grupo B estão agendados os encontros Sp. Sabugal-Sp. Vilar Formoso, Casal de Cinza-Guarda FC, Guarda Desportiva-Soito. Folga o Estrela de Almeida. No Grupo C defrontam-se o Manteigas-Vilanovenses, Sp. Celoricense-Nespereira, Paços da Serra-Fornos Algodres e Gouveia-São Romão. O campeonato de futsal arranca na véspera e será disputado por onze equipas, tendo o sorteio ditado as partidas ED Carlos Franco-Sp. Sabugal, Aguiar da Beira-Lameirinhas, Casal de Cinza-Sameiro B, Guarda Unida-Penaverdense, Sabugal A-GD Mêda, folgando o CF Sabugal B.