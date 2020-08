Seis meios aéreos foram mobilizados para o combate às chamas que consomem uma área de mato desde as 14h22 na freguesia do Carapito, no concelho de Aguiar da Beira.

No terreno estão 141 operacionais e 38 veículos, mas o incêndio continua por dominar e a evoluir, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).