Aluna da UBI recebe bolsa para desenvolver nanovacina contra a covid-19

Dalinda Eusébio, aluna de doutoramento em Biomedicina da Universidade da Beira Interior (UBI), viu o seu estudo de uma nanovacina preventiva e terapêutica contra a COVID-19 ser financiado com uma bolsa de investigação. O projeto denominado “Mannosylated minicircle DNA nanovaccine against COVID-19”, que está a ser desenvolvido no Centro de Investigação em Ciências da Saúde (CICS-UBI), venceu o terceiro prémio no concurso DOCTORATES 4 COVID-19 da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), informa a UBI através de comunicado.

O estudo insere-se na área de investigação do grupo Biofármacos e Biomateriais (BB) do CICS-UBI e está sob a orientação científica das investigadoras Ângela Sousa e Diana Costa (ambas do CICS-UBI) e do Professor Zhengrong Cui, da Universidade do Texas em Austin.

Pretende-se explorar processos biotecnológicos para a obtenção de «um vetor de DNA inovador» que será depois utilizado na vacina. «As vacinas de DNA são mais seguras e eficientes, por transportarem somente a informação genética do antígeno, mais estáveis e fáceis de produzir do que as vacinas convencionais», segundo a UBI.

O nanosistema que revelar melhores resultados será convertido em pó seco que será depois testado em ratos «através da nebulização do pó seco diretamente na cavidade nasal, para avaliar a capacidade desta nanovacina induzir as respostas imunes pretendidas contra as proteínas antigénicas do SARS-CoV-2».

«Espera-se que este tipo de administração aumente a eficiência da vacina uma vez que a cavidade nasal é a via de entrada primária do vírus. Além disso, a conversão da vacina em pó seco irá fornecer uma modalidade de vacinação mais atrativa, reduzindo o risco biológico, a dor e o stress causado pelo uso de agulhas, e obter uma formulação mais estável que vai dispensar a necessidade de refrigeração durante a sua distribuição e armazenamento, que pode chegar a inflacionar até 80% do custo da vacinação», lê-se ainda na mesma nota.

Além desta bolsa, a FCT selecionou ainda a proposta da aluna da UBI Jéssica Nunes, que se encontra a trabalhar no projeto “REACTing: G-quadruplex REcognition by SARS-CoV-2 SUD proTein during infection”.

O trabalho tem orientação de Carla Cruz (CICS-UBI) e Sara Richter, do Departamento Molecular Medicine, University of Padua (Itália).