Salamanca em confinamento a partir de sábado

A cidade de Salamanca, situada a menos de 100 quilómetros da fronteira de Vilar Formoso e a cerca de 120 quilómetros da Guarda, vai entrar em confinamento a partir das 0 horas deste sábado para conter a pandemia. A medida foi decretada pelas autoridades sanitárias da comunidade autónoma de Castela e Leão após o registo de uma incidência acumulada de 504,06 casos por 100 mil habitantes nos últimos dias.

O confinamento vai vigorar durante 14 dias e implica a proibição das saídas e entradas na cidade, exceto por razões específicas, como ir trabalhar ou para tratamento médico. Os residentes poderão circular com toda a liberdade pela cidade, mas os cafés, bares, restaurantes e lojas passam a ter a sua lotação reduzida. As reuniões estão também limitadas a um máximo de seis pessoas, tanto em locais públicos como privados, e as visitas aos lares para idosos são suspensas exceto em circunstâncias particulares ou situações de fim de vida.

Salamanca será a terceira cidade da região vizinha do distrito da Guarda a adotar estas restrições, que já vigoram em Leão e Palência. Burgos é outra cidade em risco em Castela e Leão devido ao alastramento da Covid-19. Recorde-se que Espanha é um dos países mais afetados a nível mundial pela doença, tendo registado até quarta-feira mais de 900 mil casos positivos e mais de 33 mil mortes.