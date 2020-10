«A Guarda não ganhou tudo, mas posicionou-se e mostrou saber o que quer»

Carlos Chaves Monteiro, presidente da Câmara da Guarda, considera que a Cimeira Ibérica foi «positiva» para cidade, que «ficou a ganhar» com este «ato político da maior importância».

Para o autarca, o balanço deste encontro ao mais alto nível entre os Governos de Portugal e Espanha que teve lugar na Guarda é «muito positivo» porque deu «mais visibilidade» à cidade e proporcionou também «conversas importantes» com o primeiro-ministro, António Costa, e alguns ministros sobre «projetos e iniciativas fundamentais para o desenvolvimento do concelho e da região».

No final da reunião quinzenal do executivo, realizada na segunda-feira, Chaves Monteiro disse aos jornalistas que os assuntos abordados foram o estatuto de porto seco, ao desenvolvimento da ferrovia e ao investimento na segunda fase do Hospital Sousa Martins. O edil guardense lamentou que a Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço, apresentada na Cimeira, não tivesse incluído a criação do porto seco ou de uma zona económica exclusiva na Guarda. «Não se fez uma cimeira para vir dizer o que é bom para a Guarda. Fez-se uma cimeira para dizer o que é que é bom para Portugal e para Espanha, sendo que é preciso uma política de convergência em projetos comuns», considerou.

«Com certeza que gostaríamos de ir mais longe, que a Guarda fosse mais destacada do ponto de vista do benefício de novos projetos, e esta região das Beiras e Serra da Estrela, mas diria que foi o possível», acrescentou Chaves Monteiro, para quem, «dentro daquilo que era plausível, a Guarda ficou a ganhar. Não ganhou tudo neste processo, mas posicionou-se, demonstrou que sabia o que queria e, agora, é obter compromissos». Os dois vereadores do PS no executivo municipal da Guarda, Cristina Correia e Manuel Simões, também se congratularam com a realização da Cimeira Ibérica na cidade.

Nesta sessão, o executivo aprovou a alteração da realização das feiras, para a primeira e terceira quarta-feira de cada mês, deixando de haver um mercado ao domingo. «A Câmara está a ultimar o projeto de requalificação da zona da feira para dar melhores condições aos feirantes e devolver o espaço à cidade», disse o presidente do município, que espera fazer a obra ainda neste mandato.