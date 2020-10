Paulo Fernandes é o novo presidente do Conselho Regional do Centro

O presidente da Câmara do Fundão é o novo presidente do Conselho Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC). Paulo Fernandes foi eleito esta quinta-feira, em Coimbra, tal como a Comissão Permanente deste órgão na sequência da renúncia do anterior presidente, João Azevedo, ex-autarca de Mangualde, que assumiu funções de deputado.

Carlos Filipe Camelo é vice-presidente da nova Comissão Permanente do Conselho Regional, que tem como vogais Fernando Caçoilo (presidente da Câmara de Ílhavo), Paulo Ferreira (reitor da Universidade de Aveiro), António Fidalgo (reitor da Universidade da Beira Interior), Rui Pedrosa (presidente do Instituto Politécnico de Leiria) e João Lobo (presidente da Câmara de Proença-a-Nova), anunciou a CCDRC.

O Conselho Regional é o órgão consultivo da CCDRC. É composto por câmaras municipais, juntas de freguesias, entidades da comissão permanente de concertação social do Conselho Económico e Social, universidades, institutos politécnicos, entidades regionais de turismo, organizações não-governamentais do ambiente, associações de desenvolvimento regional, associações de desenvolvimento local, associações cívicas co expressão regional e individualidades de reconhecido mérito na região.