Sabugal dispõe de gabinete de apoio a empresas e famílias

A Câmara do Sabugal já tem a funcionar um gabinete de apoio às empresas, instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e famílias para dar resposta a assuntos relacionados com a pandemia causada pela Covid-19.

O serviço, criado no âmbito da comissão “Sabugal Investe” e em articulação com a ADES – Associação Empresarial do Sabugal, está disponível no edifício dos Paços do Concelho, com atendimento presencial, mas mediante marcação prévia.

Com esta medida, a autarquia raiana pretende «assegurar informação e aconselhamento sobre todos os apoios existentes, designadamente no decurso da crise da pandemia, visando promover a recuperação económica» do território.