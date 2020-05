Árbitro do Fundão eleito secretário da APAF

Sérgio Mendes, árbitro de futsal do Fundão, foi eleito para o cargo de secretário da nova direção da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF). A eleição aconteceu na sexta-feira e a sufrágio concorreu uma lista única liderada por Luís Gonçalves, que foi reconduzido na presidência.

O árbitro do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Castelo Branco vai assumir os pelouros do Contencioso, Candidaturas e Projetos e ainda da Inovação, Grupos de Trabalho e Estudos. Professor e vereador do PS na Câmara do Fundão, Sérgio Mendes já presidiu ao Núcleo de Árbitros de Futebol Albicastrenses e tem frequente intervenção pública no âmbito de desporto. Ainda recentemente, por exemplo, recebeu um menção honrosa do Plano Nacional de Ética no Desporto, na categoria Imprensa Regional, com o artigo de opinião “O que distingue a claque de um dos grandes clubes, de uma grande claque”, publicado no jornal “Forum Covilhã”, sobre a claque “Abelhas Más”, do GDC Silvares.