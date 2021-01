Rewilding Portugal dinamiza LupiEcoclubes nas escolas do distrito da Guarda

Os Lupi Ecoclubes são um novo projeto de educação ambiental dinamizado pela Rewilding Portugal e pela ATNatureza nalgumas escolas do distrito da Guarda neste ano letivo.

O objetivo é ensinar sobre a biodiversidade e promover «a curiosidade e orgulho nos valores naturais de Portugal», pois «só se protege o que se conhece e o que se vivencia». Nos primeiros meses houve aulas em ambiente de sala e através das plataformas online devido à pandemia da Covid-19, mas a atividade tem incluído sessões no terreno com Marco Ferraz, educador ambiental da ATNatureza. O projeto aposta também no Instagram (@lupiecoclubes), onde todos os alunos têm acesso a uma conta comum sempre que quiserem participar nos desafios propostos, que vão desde colocar fotografias e vídeos de natureza e de algumas espécies específicas de fauna e flor, a “quizzes” e a tudo o que incentive sair para junto da natureza, explorar, observar e criar.

Os jovens são ainda desafiados a fazer parte dos projetos e a criarem materiais que possam ser utilizados. Já as escolas que não puderam participar no primeiro período do ano letivo foi desenvolvida uma série de aulas e vídeos online. Além disso, estão a ser produzidas infografias específicas com as informações e ensinamentos mais importantes de cada sessão.