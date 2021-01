Município de Celorico da Beira integra rede cultural com Castanheira de Pera e Sardoal

Os municípios de Celorico da Beira, do distrito da Guarda, Castanheira de Pera (Leiria) e Sardoal (Santarém) formaram uma rede de itinerância e intercâmbio cultural apoiada com 225 mil euros pela União Europeia para criar um plano integrado de atividades.

O projeto, que envolve ainda a Academia Internacional de Música Aquiles Delle Vigne, do Porto, arrancou a 1 de janeiro e vai prolongar-se por 18 meses, terminando a 30 de junho de 2022. O objetivo é «estimular os agentes e a economia local, bem como definir e implementar um plano integrado de atividades culturais multidisciplinares com um eixo central na música clássica e na perceção sensorial do mundo», lê-se num comunicado enviado a O INTERIOR. Intitulada “Viver ao vivo, com tempo no Centro”, a candidatura foi aprovada pelo Programa Centro 2020, após ter sido formalizada em agosto pelo município do Sardoal. «O programa subdivide-se em dez etapas (nove roteiros e uma ação de disseminação) com atividades que se entrelaçam para construir uma história variada e complexa, utilizando a riqueza do património local e assente numa lógica de economia social e circular que promove o tempo para e pela cultura, a partilha e o bem-estar, com imensas atividades», acrescenta o documento.

Esta rede cultural vai «entrecruzar públicos de diferentes rotas», como a Estrada Nacional 2, a GR22, o Geopark Estrela, a Rota do Sagrado, os Caminhos de Santiago e variados trilhos pedestres, abrangendo diversos públicos, das áreas da cultura, ambiente, desporto aventura e gastronomia, entre outras.