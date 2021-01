Autarquia de Gouveia paga entregas de refeições confecionadas nos restaurantes

Perante novo confinamento geral da população, o município de Gouveia renovou o serviço “Gouveia Entrega”, de entrega ao domicílio pelos taxistas de refeições confecionadas nos restaurantes locais.

A iniciativa não terá custos de transporte para os utilizadores e irá funcionar, durante todos os dias da semana, até dia 30 deste mês, em todas as freguesias do concelho. Para recorrer ao serviço bastará contactar um dos restaurantes aderentes, fazer o pedido e fornecer a morada de entrega. «A encomenda ser-lhe-á entregue em casa por um motorista de táxi e apenas terá de pagar o valor da refeição ao taxista, uma vez que o custo do transporte será posteriormente assumido pela autarquia», adianta a Câmara gouveense. Com esta iniciativa, a edilidade presidida por Luís Tadeu pretende apoiar dois setores «tão relevantes para a economia local e para a empregabilidade no concelho».