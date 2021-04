Resiestrela investe 985 mil euros

A Resiestrela, empresa multimunicipal de resíduos sólidos urbanos da Cova da Beira, vai investir 985 mil euros na requalificação e ampliação da instalação de tratamento mecânico e biológico, no Fundão.

O investimento tem financiamento de 85 por cento e resulta de uma candidatura aprovada no âmbito Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos do Portugal 2020 (POSEUR). Segundo refere a empresa em comunicado enviado a O INTERIOR, está prevista a «instalação de uma linha dedicada para o processamento de biorresíduos provenientes de recolha seletiva numa infraestrutura de TMB de resíduos urbanos, com o objetivo de compatibilizar essa instalação com o fluxo crescente de resíduos urbanos recolhidos seletivamente». A operação «contempla a criação de uma linha de biorresíduos, a criação de uma zona de receção e a modificação e ampliação do sistema de comando e controlo operacional».