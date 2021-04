Festival Gouveia Art Rock adiado para abril de 2022

A Câmara de Gouveia anunciou que decidiu adiar o festival Gouveia Art Rock (GAR) para o mês de abril de 2022 devido à pandemia da Covid-19.

A autarquia refere em comunicado que o único festival português dedicado ao rock progressivo estava previsto ocorrer em maio e terá lugar nos dias 23, 24 e 25 de abril do próximo ano. A decisão é justificada pela «evolução da pandemia em Portugal, nomeadamente as incertezas relacionadas com a sua progressão, as condições de reabertura dos espaços culturais, acrescidas de todas as incertezas relativas à mobilidade entre países, bem como a progressão da vacinação versus imunidade e a incapacidade de garantir, neste momento, a segurança de músicos, técnicos, público e da comunidade local em geral». O município presidido por Luís Tadeu acredita que o regresso do GAR, em 2022, será «uma verdadeira celebração da música e da cultura». O festival já não se realizou em 2020 devido à pandemia. O GAR, considerado «o maior e um dos mais importantes festivais de rock progressivo do mundo», teve a sua primeira edição em 2003.