Rede de recolha e tratamento de biomassa em estudo

A ENERAREA (Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior), a Associação de Municípios da Beira Interior (AMCB) e o Centro de Biomassa para a Energia vão estudar a viabilidade da criação da Rede de Parques de Logística e Tratamento de Biomassa Florestal Residual e analisar as necessidades dos municípios.

A iniciativa designa-se Promobiomasse – Interreg Sudoe e pretende impulsionar o mercado energético da biomassa florestal nos territórios envolvidos, nomeadamente na Beira Interior, com o objetivo de desenvolver «um modelo de gestão da oferta e procura que aplique o conceito de “circuito curto” e que solucione os problemas atuais como a destruturação da oferta, o “minifúndio” da propriedade florestal, os métodos de exploração ineficazes», adianta a ENERAREA em comunicado. Para tal, pretende-se contribuir com «um modelo integrado de gestão da biomassa florestal a nível local que implique toda a cadeia de valor do proprietário da floresta até ao consumidor final e, entre outras ações, ministrar cursos de formação para os responsáveis pela gestão do mercado da biomassa nos territórios envolvidos».