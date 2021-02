Videoporteiro em oito postos da GNR no distrito da Guarda

Um sistema de videoporteiro está a funcionar em oito postos territoriais da GNR com horário de atendimento reduzido no distrito da Guarda.

Os equipamentos de recolha de som e imagem foram instalados em junho de 2017 à entrada dos postos da Miuzela (Almeida), Soito (Sabugal), Freixedas e Pínzio, (Pinhel), Freixo de Numão (Vila Nova de Foz Côa) e Gonçalo (Guarda), bem como em Loriga e Paranhos da Beira (Seia). Trata-se de uma medida «compensatória» e que permite garantir «permanentemente uma pronta resposta às solicitações dos cidadãos que se dirijam àquelas instalações», refere fonte do Comando Territorial da Guarda. «O cidadão contacta e fala com o operador, que, por sua vez, o consegue visualizar e corresponder às suas solicitações, podendo verificar visualmente as condições em que se encontra através de um monitor existente na Sala de Situação do Comando Territorial da Guarda», adianta a GNR, segundo a qual o sistema permite uma «interação imediata» do cidadão com um militar.