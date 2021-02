Comissão Europeia aprova candidatura do IPG à Carta Erasmus 2021/27

A Comissão Europeia (CE) aprovou a candidatura do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) à nova Carta Erasmus para o Ensino Superior (ECHE), que acredita a instituição para uma participação alargada no programa Erasmus+ para o período 2021-2027.

Segundo o IPG, a aprovação é o «reconhecimento da qualidade do trabalho» que a instituição tem desenvolvido ao longo dos anos na implementação e participação nas ações do Erasmus+ e permite que «continue a fortalecer a cooperação internacional com as suas congéneres, reforçando a estratégia institucional de internacionalização». Com a nova Carta Erasmus, o Politécnico guardense continuará «a implementar atividades de mobilidade individual para fins de ensino/aprendizagem, assim como a incentivar projetos de cooperação para a inovação e boas práticas», refere o Instituto numa nota publicada no seu site.