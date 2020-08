Quatro tradições da região são pré-finalistas das “7 Maravilhas da Cultura Popular”

O criptojudaísmo de Belmonte (na foto), a Festa da Transumância e dos Pastores (Seia), a Feira de S. Tiago (Covilhã) e a Festa da Amendoeira em Flor e dos Patrimónios Mundiais (Vila Nova de Foz Côa) são as tradições da região apuradas como pré-finalistas do concurso das 7 Maravilhas da Cultura Popular.

As 28 candidaturas que passam à fase seguinte vão novamente ser sujeitas à votação popular, realizando-se este domingo a primeira meia-final do concurso, que terá transmissão em direto na RTP1. Nesta etapa participam, como representante do distrito de Castelo Branco, o criptojudaismo de Belmonte, onde a base religiosa e os costumes do judaísmo têm sido mantidos através do tempo e constituem atualmente uma marca identitária identitária da vila.

A votos vai também a Festa da Transumância e dos Pastores, de Seia, em representação do distrito da Guarda. Trata-se de uma prática ainda enraizada na comunidade pastoril do município serrano cujo objetivo único é deslocar os rebanhos para os locais com melhores pastos durante o Verão. A segunda meia final terá lugar no dia 30 e contará com a participação da Feira de S. Tiago, a secular feira anual da Covilhã, e da Festa da Amendoeira em Flor e dos Patrimónios Mundiais, que celebra a Primavera antecipada proporcionada pela floração das amendoeiras no final do Inverno. A votação nos 28 patrimónios da cultura popular pré-finalistas teve início esta terça-feira.