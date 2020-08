Nova rota para os amantes de BTT atravessa o Douro Superior

A Grande Travessia do Douro Internacional e Vinhateiro (GTDIV) é um projeto da Associação de Municípios do Douro Superior (AMDS) que pretende valorizar e preservar os ativos turísticos deste território através de um circuito que potencia as atividades ao ar livre e o usufruto de património cultural e natural.

No novo percurso de BTT terá que pedalar 275 quilómetros pelo Douro ao longo de sete concelhos do Alto Douro Vinhateiro à área protegida do Douro Internacional. A rota passa por Vila Nova de Foz Côa e Figueira de Castelo Rodrigo, ambos no distrito da Guarda, bem como pelos municípios de Miranda do Douro, Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo e Carrazeda de Ansiães, todos do distrito de Bragança.

De acordo com os promotores, o circuito será repartido em seis etapas, cada uma com início e fim em cada um dos concelhos da AMDS, onde haverá centros de apoios aos praticantes, que vão dispor de balneários, sanitários e estações de serviço para a lavagem de bicicletas. A AMDS garante que a implementação e homologação do projeto vai decorrer de acordo com os critérios da Federação Portuguesa de Ciclismo e com os princípios básicos da IMBA (International Mountain Bicycling Association).