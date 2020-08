Banhos voltam a ser permitidos na praia fluvial de Unhais da Serra

Já foi levantada a recomendação que desaconselhava os banhos na praia fluvial de Unhais da Serra (Covilhã), divulgada na sexta-feira, devido a uma contaminação microbiológica.

Assim, a água de Unhais da Serra voltou a ter classificação de “excelente”.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) anunciou esta segunda-feira que os veraneantes já podem usufruir do espelho de água «em segurança», uma vez que uma amostra recolhida no dia 14 revelou que os «valores perigosos das bactérias “Escherichia Coli” e “Enterococos intestinais”» desapareceram.