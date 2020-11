PSP da Guarda detém 12 pessoas por tráfico de drogas no concelho

Está concluída a operação de combate ao tráfico de droga na Guarda. A Polícia de Segurança Pública (PSP) da Guarda confirmou esta quarta-feira que deteve 12 indivíduos e apreendeu várias quantidades de produto estupefaciente.

A ação teve inicio ontem e incluiu 18 buscas domiciliárias realizadas essencialmente no Bairro das Lameirinhas (Guarda) e nas freguesias de Famalicão da Serra e Alvendre, neste concelho.

A PSP apreendeu armas de fogo, munições, seis doses de ecstasy, quatro doses de heroína, duas de haxixe, 18,55 gramas de liamba, 0,62gr de morfina, duas balanças digitais, material relacionado com o tráfico de estupefacientes e 640 euros em dinheiro. «A quantidade apreendida não é preocupante, o que nos preocupa é a variedade de estupefacientes apreendidos», adiantou Carlos Silva, comandante da PSP da Guarda, numa conferência de imprensa realizada esta quarta-feira à tarde.

Dos 12 detidos – seis deles com antecedentes criminais – sete são homens e cinco mulheres com idades compreendidas entre os 17 e os 51 anos. Todos eles já foram ouvidos pelo Ministério Público da Comarca da Guarda e pelo juiz de instrução, que vai determinar eventuais medidas de coação. «Nenhum deles mostrou resistência na hora da detenção», acrescentou o comandante da PSP.

A operação policial contou com «o reforço de policias da Unidade Especial de Polícia, com canídeos para a busca de estupefacientes e com profissionais do Comando Distrital de Castelo Branco e de Viseu» e militares da GNR da Guarda, salientou Carlos Silva.