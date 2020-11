Mais recuperados, mais novos casos e mais óbitos por Covid-19 na área da ULS da Guarda

Depois das subidas acentuadas das últimas semanas, o número de casos de Covid-19 parece estar a abrandar na área de abrangência da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

Entre 20 e 24 de novembro, data do último boletim epidemiológico, registaram-se mais 36 casos ativos de infeção, para um total acumulado de 1.255, e mais dez óbitos – são agora 70.

Também o número de doentes recuperados cresceu, passando de 1.448 para 1.628, ou seja mais 180 pessoas que conseguiram livrar-se da doença.

No entanto, os internamentos continuam a subir e eram 69 na terça-feira, mais um que no dia 20. Os doentes nos cuidados intensivos aumentaram igualmente para 7, mais um que no relatório anterior.

No total, desde o início da pandemia a ULS já contabilizou 2.954 pessoas infetadas, tendo registado mais 226 nos últimos quatro dias.