Associação de Basquetebol da Guarda promove conferências online

Com a prática desportiva em suspenso, a Associação de Basquetebol da Guarda está a promover conferências online sobre a modalidade. Mário Silva, ex-treinador da Liga Profissional e comentador televisivo, foi o primeiro convidado, no passado dia 16 do “BasketTalks”.

As conversas têm lugar sempre às segundas-feiras (21 horas), até dezembro, na plataforma Zoom. Ricardo Vasconcelos, selecionador nacional de seniores, foi o convidado da sessão desta semana para falar sobre “Defesa todo campo – Da iniciação à especialização” e para dia 30 será Nuno Mateus, doutorado em Performance Desportiva, a abordar a temática da “Análise da performance do basquetebol”. Eduardo Mouta, formador de alto desempenho em vendas, é o convidado agendado para 7 de dezembro sobre o tema “Planear a comunicação num clube”. Sete dias depois, Jorge Araújo, treinador profissional durante 38 anos várias vezes campeão da Liga Profissional e diretor da Escola de Liderança, falará sobre “Pensar e intervir como treinador”. Por último, Jorge Fernandes, diretor da Escola Nacional de Basquetebol, é o convidado da última sessão do “BasketTalks” que versará sobre ser “Treinador de formação – Os desafios de hoje e de amanhã”. Os interessados podem inscrever-se no site https://www.abguarda.pt/inscricoes.html .