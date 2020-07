Risco máximo de incêndio em Figueira e Trancoso

Figueira de Castelo Rodrigo e Trancoso apresentam esta segunda-feira risco máximo de incêndio, um alerta que vigora em mais treze concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Santarém, Castelo Branco e Bragança.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também em risco muito elevado e elevado de incêndio vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental. Segundo aquele organismo, pelo menos até ao final da semana vai manter-se o risco de incêndio máximo e muito elevado em muitos concelhos do continente por causa do tempo quente.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.