Ministra da Coesão Territorial diz não haver «condições financeiras» para suspender portagens

A ministra da Coesão Territorial diz não haver «condições financeiras» para suspender ou anular as portagens nas antigas autoestradas SCUT.

À margem da abertura o Beira Interior Gourmet, na sexta-feira, na Guarda, Ana Abrunhosa foi confrontada pelos jornalistas com a ameaça da Plataforma P’la Reposição das SCUT na A23 e A25 de cortar a autoestrada da Beira Interior se o Governo não suspender a cobrança até ao final do ano por causa da pandemia da Covid-19. A reposta foi perentória: «O que está em cima da mesa é uma redução gradual, não a abolição. Nunca o Governo prometeu a suspensão das portagens», disse a ministra, sublinhando que «neste momento em que as finanças públicas estão sob grande pressão, temos muita dificuldade em suspender ou eliminar portagens».

Ana Abrunhosa disse respeitar a posição da Plataforma, mas acrescentou que, como membro do Governo, «compete-me dizer a verdade, que é não haver neste momento condições financeiras para suspender ou anular as portagens porque temos a taxa de desemprego a aumentar, empresas em “lay-off” e o sistema de saúde sob pressão» Quanto à entrada em vigor das reduções previstas, a governante espera que haja «em breve» uma resolução do Conselho de Ministros e uma portaria que implemente essa decisão.