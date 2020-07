Teatro das Beiras estreia peça “Pequeno retábulo de Garcia Lorca”

Sobe pela primeira vez ao palco, esta quinta-feira (22 horas), a peça “Pequeno retábulo de García Lorca”, criada pelo Teatro das Beiras a partir da obra de Federico Garcia Lorca.

O espetáculo será representado ao ar livre no espaço da companhia covilhanense e estará em cena até sábado, com reposição garantida de 23 a 25 de julho, sempre no mesmo horário. “Pequeno retábulo de Garcia Lorca” estabelece, a partir de textos referenciais, a evidência da herança da teatralidade popular mediterrânica a par das influências do movimento modernista na corrente surrealista. Poesia, música e teatro são os elementos propostos para despertar a memória histórica em torno da biografia de um grande autor universalmente consagrado, nascido em Granada no ano 1898 e fuzilado nessa mesma cidade em 1936, no início da Guerra Civil espanhola. A dramaturgia e encenação são de Gil Salgueiro Nave e a interpretação de Fernando Landeira, Roberto Jácome, Sílvia Morais, Susana Gouveia e Tiago Moreira. Esta é a 106ª produção do Teatro das Beiras e vai respeitar as normas recomendadas pela Direção-Geral de Saúde, pelo que a lotação é limitada.