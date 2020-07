Primeiro-ministro pede aos portugueses que se preparem já para o próximo Inverno por causa da Covid-19

O primeiro-ministro considerou esta quarta-feira que o país não aguenta um novo período de confinamento por causa da Covid-19 e avisou que o tempo é «curtíssimo» para a sociedade se preparar para o próximo Inverno.

A advertência foi deixada por António Costa no discurso que encerrou a apresentação do programa Simplex 20-21, no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, em Lisboa, durante uma sessão em que estiveram presentes dez ministros.

«Há uma coisa que sabemos: Não podemos voltar a repetir o confinamento que tivemos de impor durante o período do estado de emergência e nas semanas seguintes, porque a sociedade, as famílias e as pessoas não suportarão passar de novo pelo mesmo», declarou António Costa. Face à perspetiva de uma segunda vaga da pandemia, o líder executivo acrescentou que o trabalho de adaptação da sociedade «tem de ser feito agora, porque ainda há algum tempo de distância para evitar o pior» no próximo Outono e Inverno.

«O tempo é curtíssimo, se calhar não conseguimos fazer tudo, mas temos mesmo de arregaçar as mangas e fazer o máximo possível para assegurar a continuidade do funcionamento da sociedade, designadamente das escolas, das empresas e dos serviços da administração pública, mesmo numa condição tão ou mais adversa como aquela que vivemos em março. Temos de acelerar este processo», alertou António Costa.