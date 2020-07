Pólo do MORE foi hoje protocolado em Mêda

Foi hoje assinado, em Mêda, o protocolo de instalação de um Pólo do Laboratório Colaborativo More – Montanhas de Investigação (que tem sede em Bragança). A ação oficializou a colaboração entre a Câmara Municipal de Mêda, o MORE e a Fundação Côa Parque, que deu origem à instalação do “Pólo do Vale do Côa e Centro Interior” na Casa da Cultura de Mêda.

A iniciativa tem como objetivo ligar o conhecimento científico ao tecido empresarial e vai trazer para a Mêda investigadores de «cinco recursos altamente qualificados», de acordo com Bruno Navarro, Presidente da Fundação Côa Parque.

Para Anselmo Sousa, presidente da Câmara da Mêda, este é um projecto «muito importante» pois «são estes investimentos que promovem a fixação de pessoas»

«Estamos a trabalhar para os jovens terem aqui mais oportunidades», disse Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Na cerimónia estiveram ainda presentes a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, a Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, e a Secretária de Estado da Ação Social, Rita Cunha Mendes. A sessão contou também com a presença de vários autarcas da região, e dos presidentes do Instituto Politécnico da Guarda, Joaquim Brigas, e Instituto Politécnico de Bragança – que é também presidente do MORE – Orlando Rodrigues.

