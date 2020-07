Já não há casos ativos de Covid-19 em Belmonte

O município de Belmonte revelou esta sexta-feira que o único caso ativo de infeção com Covid-19 já teve alta médica após o doente ter sido testado negativo nos dois últimos testes.

Trata-se «do marido da primeira pessoa infetada no nosso concelho, uma situação publicamente conhecida, no entanto, este caso já se encontra com alta médica», refere a autarquia em comunicado enviado a O INTERIOR.

Contudo, a Câmara de Belmonte não deixa de apelar à população e aos emigrantes que regressem ao concelho nestas férias para que «continuem a praticar as orientações preconizadas pela Direção-Geral da Saúde de distanciamento social, uso de máscara e todas as outras que o momento que vivemos impõe».