PJ deteve incendiário suspeito da autoria de três fogos em Ranhados (Mêda)

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem com cerca de 45 anos por suspeita da autoria de três crimes de incêndio florestal ocorridos na terça-feira na freguesia de Ranhados (Mêda).

Segundo o Departamento de Investigação Criminal da Guarda, o indivíduo foi detido na quarta-feira com a colaboração da GNR de Pinhel e em articulação com elementos do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural. «O suspeito, aparentemente motivado por mero incendiarismo, terá ateado os incêndios recorrendo a chama direta, colocando fogo em pasto e mato, junto a estradas que percorreu com a sua viatura», adianta a PJ em comunicado.

A Judiciária acrescenta que os incêndios foram deflagrados «entre entre as 13h30 e as 16h45» e que o homem, «consciente das altas temperaturas, da baixa humidade e do vento que se faziam sentir, colocou em grande perigo densas áreas florestais, bem como localidades habitacionais próximas». Contudo, a «rápida e eficaz» intervenção dos meios de proteção civil, bombeiros e populares impediu a progressão dos incêndios.

O detido vai ser presente a tribunal esta quinta-feira para efeitos de primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.