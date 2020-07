Mêda acolhe laboratório colaborativo onde vão trabalhar 30 investigadores

A cidade da Mêda vai acolher um laboratório colaborativo dedicado à geologia e ao estudo das rochas onde trabalharão cerca de 30 investigadores. O projeto é oficializado esta quinta-feira e resulta de uma parceria entre o município local, a Fundação Côa Parque e o Instituto Politécnico de Bragança, onde nasceu a ideia.

O pólo do Vale do Côa e Centro Interior do Colab More – Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação ficará sediado no Casa da Cultura da Mêda. Com a sua instalação pretende-se «dinamizar o tecido empresarial da região com novas valências potenciadoras de cocriação e difusão de conhecimento cientifico e inovação, apoiando e dinamizando a instalação de empresas de base tecnológica em áreas relacionadas com a atividade produtiva local, turismo e património natural e cultural, promovendo assim o desenvolvimento económico regional e a criação de emprego, com o objetivo de inverter tendências de desertificação e envelhecimento populacional na região», refere a autarquia medense em comunicado enviado a O INTERIOR.

A cerimónia decorre pelas 16h30 e contará com a participação do ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor; da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa – que tem raízes familiares no concelho da Mêda; da secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira; do secretário de Estado da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, Sobrinho Teixeira; e da Secretária de Estado da Ação Social, Rita Cunha Mendes.