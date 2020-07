O Secretário Geral da ONU e antigo primeiro-ministro de Portugal regressou hoje a Vila Nova de Foz Côa para inaugurar o auditório com o seu nome. António Guterres preside ainda às comemorações dos 10 Anos do Museu do Côa.

Recorde-se que a suspensão da construção da barragem e o lançamento do Parque Arqueológico do Vale do Côa em 1996 foi uma das primeiras decisões do então recém eleito o Primeiro-ministro.

Hoje é o dia de António Guterres regressar à Foz Côa.