Pinhel aceita candidaturas para rede de voluntários

O município de Pinhel quer criar uma rede de voluntários no concelho para intervir e ajudar instituições durante a pandemia da Covid-19.

Denominado “Pinhel Conta Comigo”, o projeto está aberto à participação de pessoas com mais de 18 anos com disponibilidade e «apetência» para prestar apoio em centros de dia, lares de terceira idade, unidades de cuidados continuados e centros de atividades ocupacionais, bem como ajudar na higiene pessoal de doentes acamados não institucionalizados.

Segundo a autarquia, estes voluntários também poderão dar apoio no tratamento de doentes infetados com Covid-19 que forem encaminhados para o centro de emergência criado no Centro Logístico de Pinhel, na cozinha deste espaço, na entrega de alimentos e medicamentos e na realização de trabalhos de costura. Mais informações junto do Gabinete de Ação Social da Câmara de Pinhel (telefone 961 016 963 e email accao.social@cm-pinhel.pt).