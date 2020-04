Câmara da Covilhã entrega vales solidários a 500 famílias carenciadas

A Câmara da Covilhã vai entregar vales solidários a mais de 500 famílias carenciadas do concelho no âmbito do combate à pandemia do coronavírus.

Os agregados foram identificados em colaboração com as Juntas de Freguesia e as instituições que lhes prestavam apoio alimentar e social antes da atual crise de saúde pública. «Esta operação consiste na entrega de “Vales + Solidários” às Juntas, que os distribuirão às famílias referenciadas. Os vales só poderão ser utilizados na compra de bens essenciais nas mercearias previamente identificadas, estimulando assim o comércio local», adianta a autarquia.

Paralelamente, o município iniciou a recolha e entrega dos bens alimentares que algumas superfícies comerciais doavam a IPSS e que estão agora impossibilitadas de assegurar autonomamente o apoio alimentar que prestavam.