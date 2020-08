Portugal entre os 20 países europeus com mais de 20 casos por 100 mil habitantes

Portugal está entre os 20 países europeus que ultrapassaram a marca dos 20 casos de infeção por Covid-19 por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas.

De acordo com dados divulgados esta terça-feira pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla inglesa), e citados pelo “Expresso” online, Espanha regista o valor mais preocupante, com 132,2 casos, tendo ultrapassado o Luxemburgo, agora com 98,6.

Seguem-se Malta (98,3), Roménia (88,5), Bélgica (60,8) numa lista que também inclui os Países Baixos, França, Suécia, Bulgária, Croácia, República Checa, Dinamarca, Islândia, Áustria, Portugal, Polónia, Grécia, Irlanda, Chipre e Reino Unido, por ordem decrescente em número de casos.

Portugal registou 25,9 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, ainda segundo os dados do ECDC. A marca de 20 casos por 100 mil habitantes é considerada por vários especialistas em saúde como a fronteira a partir da qual o nível de alerta deve ser maior. Este mapa do ECDC, que ainda se reporta a 13 de agosto, mostra como o nosso país compara com outros países (e regiões) da Europa.