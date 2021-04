Museu do Côa produz azeite biológico

O primeiro azeite biológico produzido no Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC) foi apresentado na segunda-feira, na reabertura do Museu do Côa.

«É o primeiro produto de outros que vamos apresentar e que resulta da colheita de azeitona de vários olivais instalados no PAVC. Trata-se de um azeite em modo biológico que foi produzido em parceria com empresa agrícola “Gerações de Xisto”», referiu Aida Carvalho, presidente da Fundação Côa Parque. Nesta primeira fase serão comercializas na loja do museu 800 garrafas de azeite, numa edição especial dedicada ao espaço museológico.