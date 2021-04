Direção Regional de Cultura do Centro destaca Rosinha

A direção do Centro Cultural da Guarda indicou o nome de Rosa Nunes Antunes à Direção Regional da Cultura do Centro, no âmbito da iniciativa “As Mulheres na Cultura e na Salvaguarda do Património Imaterial da Região Centro” integrada nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, pelo seu contributo para a promoção da cultura e das tradições da região.

Natural de Burgos (Espanha), onde nasceu em 1932, Rosa Nunes Antunes, popularmente conhecida por “Rosinha”, veio para a Guarda com a família, de origem portuguesa, devido à Guerra Civil espanhola. Desde criança mostrou talento para cantar, nomeadamente fado, e após casar residiu temporariamente em Lisboa, onde teve a oportunidade de cantar na tradicional casa de fados “Solar da Hermínia”. De regresso à cidade mais alta, Rosinha integrou o Orfeão da Guarda e o Rancho Folclórico da Guarda, sendo uma das principais cantadeiras. Já em 1975 criou o Conjunto Típico Rosinha para divulgar as músicas e cantigas regionais. Em 2009, o Centro Cultural prestou-lhe uma homenagem pelo seu trabalho em prol da cultura tradicional e, em novembro de 2018, a Câmara da Guarda atribuiu-lhe a Medalha Municipal de Mérito – Grau Prata.