Castelo Branco e Fundão distinguidos como Autarquias do Ano

Os municípios de Castelo Branco e Fundão foram distinguidos como Autarquia do Ano na segunda edição do concurso promovido pela Lisbon Awards Group.

A iniciativa pretende destacar e valorizar o melhor que cada Câmara faz ao longo do ano em determinadas categorias. A autarquia de Castelo Branco foi distinguida em quatro áreas: Apoio à Juventude com a “Fábrica do Jovem Empreendedor”, Incentivos à Agricultura com a “Escola dos Pastores”, Boas Práticas de Sustentabilidade e Urbanismo e Espaços Verdes com o Parque do Barrocal. Para José Augusto Alves, presidente da Câmara albicastrense, esta distinção é o reconhecimento do trabalho desenvolvido «todos os dias para aumentar a qualidade de vida dos cidadãos, de forma a tornar o nosso concelho cada vez melhor para se viver, investir e trabalhar».

Já o município do Fundão recebeu o prémio de Autarquia do Ano na categoria Economia – Empreendedorismo e Startups com o projeto do Centro de Negócios e Serviços. Para a edilidade, a distinção vem salientar a «estratégia definida pelo município e o trabalho realizado num município de baixa densidade da região Centro de criação de valor, atração de investimento, emprego e inovação, que articula a tradição com inovação», considera a autarquia em nota enviada a O INTERIOR.