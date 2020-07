Museu do Côa homenageia António Guterres na quinta-feira

António Guterres, atual secretário-geral da ONU, vai ser homenageado esta quinta-feira no Museu do Côa, que celebra uma década de funcionamento.

Na ocasião, o grande auditório do equipamento cultural de Vila Nova de Foz Côa será batizado com o nome do antigo primeiro-ministro, cujo Governo optou por suspender a construção de uma barragem hidroelétrica no rio Côa para salvaguardar as gravuras rupestres entretanto descobertas. Para Bruno Navarro, presidente da Fundação Côa Parque, trata-se de uma «homenagem simbólica a quem se deve a salvaguarda das gravuras».

Na cerimónia, que começa cerca das 11h40, deverão estar presentes, além de António Guterres e do autarca local, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. A jornada inclui, entre outras iniciativas, a assinatura do contrato de financiamento do projeto dos Passadiços do Côa.