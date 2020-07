Área Metropolitana de Lisboa passa para nível de contingência

O ministro da Administração Interna diz que irão manter-se «restrições que são muito importantes para controlar» a situação na Área Metropolitana de Lisboa AML «relativamente às 20 horas [encerramento de estabelecimentos comerciais] e às 22 horas relativamente aos supermercados», bem como «a manutenção de proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública».

No final de uma reunião do Governo com os autarcas dos cinco municípios — Amadora, Odivelas, Loures, Lisboa e Sintra — que até aqui têm estado com regras diferentes devido ao elevado número de contágios registado, Eduardo Cabrita adiantou que toda a AML deverá passar a estar em contingência.

O governante disse aos jornalistas que todos os autarcas concordaram que «as medidas adoptadas estão a produzir efeitos» e pediu que «neste mês que aí vem e muitos vão gozar férias» seja um «agosto em segurança, com saúde, que permita ganhar ânimo para regresso das atividades».