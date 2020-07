Sp. Covilhã: Parte Kukula, chegam Tiago Morgado e André Almeida

Na semana em que o avançado Kukula deixou o Sp. Covilhã, os serranos anunciaram mais dois reforços, o médio Tiago Morgado e o defesa central André Almeida.

Os dois atletas, de 26 e 25 anos, respetivamente, são oriundos do Real Massamá, do Campeonato de Portugal, e integraram o plantel que continua a realizar treinos individuais nas Penhas da Saúde até ao final do mês. O clube aguarda por novas orientações da Direção-Geral da Saúde para iniciar os treinos coletivos, uma vez que a IIª Liga arranca a 22 de agosto. Quem deixou a Covilhã foi Kukula. A possibilidade já tinha sido adiantada pelo presidente do emblema serrano e confirmou-se na semana passado, quando ao avançado cabo-verdiano assinou por duas épocas pelos búlgaros do Beroe, quarto classificado do campeonato. Com a formação dividida entre o Batuque (Cabo Verde) e o Marítimo, Kukula fez grande parte da carreira no futebol português, contando com passagens por Feirense, Vizela, Leixões e Sp. Covilhã. Na época transata marcou sete golos em 28 partidas pelos serranos. Atualmente, o técnico Daúto Faquirá tem 18 jogadores à disposição.