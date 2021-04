Município do Sabugal com nova identidade visual

O município do Sabugal tem uma nova identidade visual, no âmbito do novo plano de marketing territorial do concelho.

«Manteve-se a forma, carregada de significado, das Cinco Quinas, dos Cinco Sentidos – pois é ela uma marca já gravada no coração de cada sabugalense. O logo ficou menos anguloso, mais elegante e mais simplificado, mas mantendo a mesma força. A cromática é simples, com referência direta ao brasão municipal», adianta a autarquia em comunicado. Sempre presente está o motivo das cinco quinas da emblemática torre de menagem do castelo da cidade raiana, sendo que «os ângulos e as curvas são representativos também do curso do rio Côa».