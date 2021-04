Homem detido por furto em Vilar Formoso

A GNR de Vilar Formoso deteve esta sexta-feira um homem de 35 anos por furto num edifício da vila fronteiriça.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, o indivíduo foi localizado após uma denúncia. «Um cidadão tinha visto um indivíduo a sair das imediações de um edifício abandonado na posse de alguns fios de cobre, tendo abandonado o local numa viatura», pelo que os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local, adianta a GNR em comunicado.

O suspeito acabou por ser localizado na referida viatura nas proximidades do edifício, «na posse de diversos fios de cobre que tinham sido subtraídos do local». No interior da viatura foram ainda detetados diversos objetos e ferramentas que foram apreendidos, nomeadamente vários fios elétricos, extensores de fios, uma motor roçadora, uma pistola elétrica de pintura, um corpo metálico de um esquentador de água e um motor elétrico.

Com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, o detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Almeida.